Carreta pega fogo na Rio-Caxambu

Uma carreta carregada com milho pegou fogo no final da madrugada desta sexta-feira, por volta das 4 horas, no km 23, da BR-354 (Rio-Caxambu), no distrito de Engenheiro Passos, em Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apenas o semirreboque e parte da carga de milho foram queimados.

A carreta ficou imobilizada na faixa de descida, sentido Rio de Janeiro, da Rodovia Presidente Dutra. O trânsito ficou interditado parcialmente. O trânsito está fluiu pela faixa de subida, sentido na divisa com Minas Gerais. Segundo a PRF o transbordo da carga já foi feito. A carreta está sendo preparada para a sua retirada.