PRF flagra motociclista com maconha na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no início da noite de quinta-feira, por volta das 19 horas, um jovem conduzindo uma motocicleta Suzuki Intruder 125, com placa de São Paulo, no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante a abordagem os policiais rodoviários federais apreenderam seis porções de maconha e acessórios para consumo da droga, como esfarelador e papel sede para cigarros artesanais. O jovem contou que estava se dirigindo para Maromba.

Diante dos fatos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) por porte de droga ilícita, a droga e acessórios foram apreendidos para destruição posterior. O jovem vai responder em liberdade.