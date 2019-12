Resende recebe selo de excelência em gestão do Turismo Fluminense

O reconhecimento foi alcançado após participação no Programa de Capacitação para Excelência em Gestão do Turismo Fluminense

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, participou do Programa de Capacitação para Excelência em Gestão do Turismo Fluminense. O objetivo da ação é auxiliar a busca de ações de cooperação técnica, qualificação profissional e planejamento de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo.

O Programa de Capacitação para Excelência em Gestão do Turismo Fluminense foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O curso durou três meses e o encerramento aconteceu no último dia 13, no Auditório Conselho Humberto Braga, no Rio de Janeiro. Resende ganhou um selo de reconhecimento pela conclusão do curso de capacitação, junto com os 131 representantes de 39 municípios, gerando 36 planos de gestão para diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro.

No evento em que Resende participou, foram destacados os itens necessários para a realização de políticas públicas de Turismo em todo o Fluminense. Segundo o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, com o Programa Capacitação para Excelência em Gestão do Turismo Fluminense “estão sendo gerados novos planos de trabalho que serão acompanhados por meio de indicadores e serão avaliados as possibilidades de implementação de novos projetos no município”, ressaltou Tiago Diniz.

O secretário destacou também a importância de Resende receber o prêmio de reconhecimento.

– O curso de capacitação é muito importante para o turismo de nossa cidade, que tem grande relevância no desenvolvimento, emprego e renda de Resende. Temos muitas possibilidades turísticas e a qualificação e capacitação nos coloca atentos às inovações e novos produtos para alcançar mais resultados positivos – salientou Tiago Diniz.