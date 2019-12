Unimed cumpre lei de Rodrigo Furtado

Dos 1.476 colaboradores da unidade hospitalar, 71% residem em Volta Redonda, conforme previsto na iniciativa do parlamentar

Durante uma visita às instalações do Hospital Unimed, em Volta Redonda, o vereador Rodrigo Furtado (PTC) verificou que a lei 5.335, de sua autoria, vem sendo rigorosamente cumprida. A iniciativa prevê que, no mínimo, 70% das vagas disponíveis em empresas fixadas no município devem ser ocupadas por mão de obra local. Na unidade, do total de 1.476 colaboradores, 71% são moradores da cidade.

Com a expansão da estrutura hospitalar, mais de 300 novas vagas de emprego serão geradas. A previsão de término da obra é em abril e início da operação em junho de 2020. Rodrigo afirmou que alguns processos seletivos já começaram, mas que, nesta fase, ainda não é possível determinar a localidade de moradia dos candidatos.

– É satisfatório perceber que os empresários estão percebendo a importância de investir e empreender aqui, onde temos uma infinidade de trabalhadores qualificados – frisou.

O vereador ainda lembrou que do total estabelecido em lei, 15% é destinado às mulheres. Para ele, incentivar a ocupação das vagas por trabalhadores locais é valorizar o potencial da população e permitir que a mão de obra permaneça no município.

– Essa cultura é determinante para distribuir renda, mantê-la em circulação na cidade e impulsionar os diversos setores. Todos saem ganhando, principalmente o profissional que não precisa se descolar para outros lugares em busca de emprego – finalizou.