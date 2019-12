Edson Quinto fecha o ano com saldo positivo

O atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, vereador Edson Quinto, apresenta economia orçamentária dos últimos dez anos. De acordo com o parlamentar todos os pagamentos foram realizados e a economia é fruto de um esforço de todos aliado a uma gestão transparente.

Depois de ordenar as despesas em 2016 da CMVR, quando a Câmara Municipal passou pela reforma administrativa, trouxe para 2019, a experiência de uma gestão que também economizou. Garante que mesmo com as atribuições da presidência, atendeu a população e cuidou de ouvir e buscar caminhos para as demandas apresentadas. Avalia que o ano de 2019 foi de muitas bênçãos e avanços para nosso município e crê que 2020 terá o mesmo segmento.