Adolescente é agredida por homens no bairro Água Limpa

Uma adolescente, de 15 anos, foi agredida com coronhada na cabeça na noite de sexta-feira, por quatro homens armados que fizeram disparos na direção dela e de outros jovens que se encontravam próximo ao condomínio Recanto do Bosque II, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, ela e os quatro adolescentes correram para uma área de mato, onde a vítima foi alcançada. Outros três conseguiram correr, se escondendo entre os blocos de apartamento até a chegada da PM.

A adolescente foi levada ao Hospital São João Batista na viatura policial. Ela foi atendida e liberada, seguindo para a delegacia juntamente com os outros três para o registro da ocorrência, que foi tipificada como tentativa de homicídio.