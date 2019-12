Uma colisão envolvendo dois carros, na tarde deste sábado, deixou uma pessoa ferida na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trecho da Califórnia, distrito de Barra do Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a vítima foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Segundo os socorristas ele teria uma fratura no fêmur.

Uma criança também teria ficado ferido. O trânsito apresentava retenções na localidade. Foto: Redes Sociais