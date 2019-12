PRF flagra motorista excedendo a Lei do Descanso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na manhã deste sábado por volta das 10h15min, um caminhoneiro conduzindo um caminhão Mercedes Benz Atego 2428, com placa de Santa Maria de Jetiba (ES) infrigindo a Lei do Descanso. no km 287 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Segundo a PRF o motorista estava dirigindo há mais de 11 horas sem o descanso obrigatório. Foi constatado que houve apenas pequenas paradas que não ultrapassavam 30 minutos.

O caminhoneiro foi multado de acordo com a “Lei do Descanso” e impedido de continuar dirigindo, tendo o mesmo solicitado à empresa que enviasse outro motorista para continuar viagem.

Além da infração relativa à Lei do Descanso o condutor também foi autuado por estar excedendo a lotação de passageiros na cabine do caminhão, que é projetada para dois ocupantes (motorista e um passageiro). Ele estava transportando três ocupantes na cabine (motorista, um passageiro no banco apropriado e outro passageiro sentado na cama da cabine, sem cinto de segurança).

Foi determinado também que o passageiro excedente seguisse em outro veículo, respeitando a capacidade de passageiros.