Carro abandonado por cigano na Dutra foi furtado em Piraí

O Gol branco abandonado no final da manhã de sábado por volta das 11 horas, no km 285 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no distrito de Floriano, em Barra Mansa tinha sido furtado na cidade de Piraí.

No sábado pela manhã, a PRF foi informada de que um jovem ao tomar conhecimento de que havia uma blitz no posto policial abandonou o veículo no acostamento e entrou em um ônibus da Viação Falcão, destino a cidade de Quatis.

Policiais rodoviários abordaram o ônibus e o suspeito, que se dizia ser cigano, foi levado até a Delegacia de Polícia de Barra Mansa onde foi constatado de que ele havia deixado o presídio há pouco mais de 15 dias, por tentativa de homicídio. Não havia ainda registro de furto/roubo do veículo e o homem foi liberado.

Um policial rodoviário foi até o local onde estava o veículo e encontrou uma chave micha (chave para abrir qualquer tipo de fechadura). Como o veículo não pegava o carro foi rebocado e levado para o pátio da PRF.

À noite, o casal dono do veículo procurou o Posto da PRF e apresentou a ocorrência de furto feita na Delegacia de Polícia, de Piraí e recuperou o veículo. Neste domingo, o sistema já acusava o furto de veículo.