Polícia Militar faz balanço da operação contra o crime em Volta Redonda

Uma operação da Polícia Militar, que contou com o apoio da Guarda Municipal, foi realizada na noite de sábado em três bairros de Volta Redonda. A comandante do 28º Batalhão, a tenente-coronel Luciana Rodrigues divulgou o resultado das apreensões e bairros que foram realizadas as blitz.

Rotatória em frente ao Portal da Saudade (Rodovia dos Metalúrgicos no bairro São Geraldo)

Foram 23 motos abordadas, sendo que duas foram autuadas por documentação atrasada e duas autuações por seus condutores não possuírem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). As motos foram liberadas na presença de condutores habilitados.

Aero Clube

Foram 20 autuações e uma moto removida ao depósito público pela Guarda Municipal. Um foragido do Degase (Departamento Geral de Ações Socioducativas) e outro foragido da Justiça foram levados para 93ª DP. Foram abordados 10 automóveis sem irregularidade.

Bairro Santa Cruz

No bairro Santa Cruz, foram 64 abordagens e quatro autuações. Segundo o comando, as blitz devem continuar por outros bairros da cidade.