Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em aberto no Aero

Policiais militares prenderam neste sábado, por volta das 14h15min, Pedro Henrique do Espírito Santo, conhecido como “Tubarão Martelo” que tinha um com mandado de prisão em aberto, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

Policiais militares em ronda utilizando motos desconfiaram de um motoqueiro que passava pelo bairro Aero Clube. Ao perceber a presença dos agentes “Tubarão Martelo” empreendeu fuga, mas foi alcançado no bairro Voldac.

Os agentes perceberam que o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica. Após consulta Sinesp constando “mandado pendente”. Diante do fato foi solicitado auxílio da Supervisão de Graduado para condução do homem até a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi confirmado o mandado de prisão.

Motocicleta sendo removida e apreendida pela GMVR. O suspeito possui passagens por Tráfico de drogas, homicídio e roubo. Foto: Polícia Militar