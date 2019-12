PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização relativa à Operação Ano Novo, por volta das 21h30min, de sábado, quando abordaram um veículo Chevrolet Prisma, com placa de Campinas (SP), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Ao fazer a verificação da documentação apresentada pelo condutor foi constatada suspensão da CNH pelo período de 31 de julho de 2019 a 30 de julho de 2020. Diante da constatação, o condutor foi detido por crime de trânsito.

Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), onde o condutor assinou o termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Além do TCO, foi aplicada multa no valor de R$ 880,41 e retenção do veículo até que se apresente um condutor devidamente habilitado.