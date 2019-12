PRF flagra outro motorista com CNH suspensa na Dutra

Policiais rodoviários federais flagraram no final da manhã deste domingo, um motorista, de 41 anos, transitando com o direito de dirigir suspenso de 9 de abril de 2019 até 29 de março de 2021, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo, Renault com placa do Rio de Janeiro, foi abordado pelos agentes em frente ao posto da PRF na Operação Ano Novo. O condutor foi detido por crime de trânsito e assinou o termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado.

O veículo foi liberado para ser conduzido pela passageira, que estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) regularizada. Além do TCO, foi aplicada multa no valor de R$ 880,41.