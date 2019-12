A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã deste domingo, a fiscalização relativa à Operação Ano Novo, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo a PRF, o movimento de veículos continua intenso na Dutra. Alguns veículos são parados para fiscalização de rotina para coibir o transporte de drogas ilícitas, verificação de embriaguez ao volante e irregularidade em documentação do veículo e do motorista.