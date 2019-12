UBSF do São Sebastião já realizou mais de três mil consultas em seis meses

Mais de mil famílias são atendidas pela unidade de Saúde

Mais de três mil consultas já foram realizadas na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Leonidia Maia de Abreu Cordeiro, no bairro São Sebastião. Inaugurada em maio desse ano, a unidade atende mais de mil famílias, que antes tinham que buscar atendimento no bairro São Luiz.

Com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, são oferecidos serviços de atendimento clínico, pediátrico, consulta e procedimentos de enfermagem, como curativos, preventivos, vacinas, verificação de pressão arterial e glicemia, testes rápidos de gravidez, hepatite B e C, coleta de sangue, além de fornecer medicamentos.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, reafirmou que 2019 foi o ano da Saúde e que, mesmo com a crise financeira, os investimentos continuaram. “A Unidade do bairro São Sebastião foi à terceira Unidade Básica de Saúde da Família que inauguramos na minha gestão. Nosso objetivo é que a população tenha acesso a uma saúde de qualidade, próximo a sua residência”, disse o prefeito.

A unidade conta também com grupos de educação em saúde e atenção voltada à saúde da criança, da mulher, hipertensos e diabéticos, além da saúde do adulto e idoso. A equipe da UBSF é composta por médico generalista, ginecologista, pediatra, enfermeiro e técnicos de enfermagem, além de profissionais administrativos, recepcionista e auxiliar de serviços gerais. Em breve, a unidade vai ganhar um consultório odontológico.

Segundo a moradora do bairro, Irene de Oliveira Felizardo, de 60 anos, a unidade é a concretização de um desejo antigo da população. “A construção dessa unidade de saúde é realização do sonho de todos os moradores do bairro. Toda equipe é muito atenciosa e cuida muito bem da gente. Agora não precisamos mais pegar ônibus para consultar. Temos esse atendimento próximo a nossa casa”, disse Irene.

José Antônio Felizardo, de 63 anos, também elogiou o atendimento. “Fui muito bem acolhido aqui. Tenho confiança nos funcionários e médicos. Além disso, o atendimento é rápido, sem fila. Só tenho a agradecer ao prefeito Samuca”, ressaltou.

Há 31 anos morando no bairro São Sebastião, Antônio Eustáquio Mateus, 68 anos, lembra que, como o bairro não tinha uma unidade de saúde, eles eram atendidos em outros locais. “Tenho problema de circulação e já sofri muito por ter que me descolar para outros bairros em busca de tratamento. Essa unidade era tudo que eu precisava para melhorar a minha qualidade de vida. Hoje faço meu tratamento perto de casa e por uma equipe maravilhosa. Aqui nos sentimos em casa”, disse o morador.

O espaço moderno conta com cinco consultórios, salas para atendimentos destinadas à coleta de exames, observação, esterilização, curativo, hidratação, vacina, farmácia, espera, reunião, recepção, além de banheiros com acessibilidade. A parte administrativa conta com cozinha, vestiários com dois banheiros, sala para a gerência e administrativos, almoxarifado e depósito de material de limpeza.

De acordo com o secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, a inauguração de mais uma UBSF é o resultado do trabalho da atual administração em prol da comunidade. “A administração municipal não vem medindo esforços para que a saúde disponibilizada para a população de Volta redonda seja de excelência. Essa unidade, por exemplo, vem beneficiando os cerca de quatro mil moradores do São Sebastião que tinham que se deslocar para outro bairro. Agora eles têm um atendimento mais ágil e com mais conforto”, disse o secretário.