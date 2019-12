Investimentos do programa ‘Orgulho de Volta’ começam a ser entregues na quarta-feira

O programa ‘Orgulho de Volta’ foi apresentado na sexta-feira, dia 27. E a partir dia 1º de janeiro a população de Volta Redonda começa a ganhar um investimento por dia. A ação começa com a entrega do novo ônibus elétrico do ‘Tarifa Comercial Zero’, que acontecerá na quarta-feira, dia 1º de janeiro, às 18h, na Vila Santa Cecília.

Confirma a programação da semana:

Investimento: Entrega Ônibus Elétrico

Data: Quarta-feira (01/01)

Hora: 18h

Local: Vila Santa Cecília

Investimento: Construção de cerca de 100 metros de rede de drenagem

Data: Quinta-feira (02/01)

Hora: 11h

Local: Rua 24 – Vila Rica

Investimento: Melhorias e revitalização de praça

Data: Sexta-feira (03/01)

Hora: 11h

Local: Parque das Garças

Investimento: Obra de manutenção de escadão

Data: Sábado (04/01)

Hora: 10h

Local: Av.Nossa Senhora do Amparo, em frente ao nº 530, Santa Rita do Zarur

Investimento: Pórtico Santa Rita do Zarur

Data: Sábado (04/01)

Hora: 10h

Investimento: Obra de reforma do vestiário e revitalização do entorno do campo de futebol

Data: Sábado (04/01)

Hora: 10h

Local: Av. Nossa Senhora do Amparo, Santa Rita do Zarur

Investimento: Reabertura do Zoológico Municipal

Data: Domingo (05/01)

Hora: 10h

Local: Zoológico