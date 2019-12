O corpo de Jonas Astro Silva Monteiro, de 21 anos, morador de Resende, que estava desaparecido desde o dia 26 de dezembro, foi encontrado na tarde de domingo, nas proximidades da cachoeira Paraíso Perdido, em Itatiaia.

Jonas tinha ido a cachoeira com três primos e na hora do almoço ele decidiu permanecer na cachoeira. Quando os parentes voltaram o jovem não foi visto. Os pertences foram encontrados às margens do rio. Ele foi encontrado nas proximidades de onde estava.