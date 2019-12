Motoqueiro fica ferido em colisão com um ônibus no bairro Garatucaia

William da Rocha Marques, de 35 anos, ficou ferido na tarde desta segunda-feira, após ser atingido por um ônibus da Viação Senhor do Bonfim na Rodovia Rio-Santos (BR-101), no bairro de Garatucaia, em Angra dos Reis.

Segundo informações do local, o ônibus cruzava a via no sentido Rio quando atingiu a moto, que vinha do lado oposto. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista fraturou o pé.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Japuíba. Segundo a unidade hospitalar, William também sofreu ferimentos em várias partes do corpo. Apesar das lesões, o estado de saúde dele é estável.