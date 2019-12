Show da virada 2020 em Volta Redonda deve atrair cerca 100 mil pessoas

Público está vindo de cidades vizinhas para curtir a festa no município

A prefeitura de Volta Redonda segue com os preparativos para festa do show da virada 2020 do município. Com a expectativa de receber cerca de 100 mil pessoas, o evento vai contar com diversas atrações como DJ, banda Elektra e a dupla sertaneja Marcos e Belutti, que fará o show principal. Esse ano a festa acontece por meio de parcerias com a iniciativa privada, resultando em um custo mínimo para a Prefeitura.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, além de proporcionar um lindo evento para os moradores da cidade, a festa promete atrair muitas pessoas das cidades vizinhas. “O estado e o município estão passando por uma crise financeira. Mas encontramos na parceria público-privada uma forma de garantir lazer e entretenimento na virada do ano, sem onerar os cofres públicos”, explicou Samuca.

O palco já está instalado na Rua 14, em frente ao Escritório Central, na Vila Santa Cecília, e a segurança do evento será reforçada pela Guarda Municipal de Volta Redonda, assim como pela Polícia Militar, e também com equipes de segurança privada. A estrutura inclui banheiros químicos e ambulâncias prontas para atuar em caso de emergência.

Mariana Garnica é de Minas Gerais, mas escolheu Volta Redonda para comemorar a chegado do ano novo. “Quando fiquei sabendo que o show da virada 2020 de Volta Redonda iria ter a dupla Marcos e Belutti na Vila, não tive dúvidas que seria um sucesso. Já estou super animada”, comentou.

Isabela Vieira trabalha na Vila e está acompanhando de perto os preparativos para a festa. “Eu confesso que não sou muito de festas, mas a empolgação das equipes que estão trabalhando na montagem do evento me contagiou. Vou levar minha família para ver os fogos de artifício”, afirmou.

Um esquema especial de trânsito para a Vila Santa Cecília também foi organizado durante as festividades da virada do ano. Os motoristas devem ficar atentos às alterações previstas, que incluem fechamento de vias para a realização do show da virada.

Até as 23h50 do dia 3 de janeiro de 2019, toda a extensão da Rua 14 e transversais estão fechadas até as 23h50 do dia 1º de janeiro. O trecho de fechamento vai do Escritório Central até a ligação da via com a rotatória que dá acesso à Praça Brasil.

As alterações não vão interferir nas rotas dos ônibus e a orientação é para que seja utilizado o transporte público, visando mais comodidade e conforto durante as festividades. Para quem for de carro, só será permitido estacionar onde não houver fechamento de via. A Guarda Municipal (GMVR) estará dando apoio e orientando os motoristas para garantir a fluidez do trânsito.