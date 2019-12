Uma borracharia foi consumida pelo fogo no final da madrugada desta terça-feira, por volta das 5h20min, na Praça Getúlio Vargas, em Pinheiral. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo.

Segundo informações dos bombeiros ninguém ficou ferido. O proprietário, com ajudada de populares, conseguiu arrombar a porta de aço do estabelecimento para remover alguns veículos que estavam no pátio. (Foto: Rádio Acesa)