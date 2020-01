Festa da virada 2020 em Volta Redonda terá horários especiais de ônibus

O show da virada 2020 em Volta Redonda contará com muitas atrações na Vila Santa Cecília para a população da cidade e da região. E para quem optar por usar o transporte público as linhas de ônibus estarão operando com um horário diferenciado.

Confira os horários:

Viação Sul Fluminense

120 – Jd Amália x Eucaliptal – saída Jd Amália – 00:40

300 – Santa Rita do Zarur x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

315 – Candelária x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

320 – Don Bosco x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

320A – São Sebastião x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

325 – Santa Cruz x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

400 – Vila Brasília x Vila Elmira – saída Ponte Alta – 00:40

405 – Coqueiros x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

415 – Belo Horizonte x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

455 – Fazendinha Circular – saída Ponte Alta – 00:40

500 – Açude x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

500 – Açude 4 x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

505 – Santa Rita de Cássia x Conforto – saída Ponte Alta – 00:40

510 – Padre Josimo – saída Ponte Alta – 00:40

520 – Belmonte Circular – saída Ponte Alta – 00:40

525 – Açude x JD Amália – saída Ponte Alta – 01:10

545 – Siderlandia – saída Ponte Alta – 00:40

550 – Siderlandia – saída Ponte Alta – 00:40

Viação Elite

100 – Monte Castelo x Cajueiro – saída Vila Santa Cecília (Sider Shopping) – 01:00

155 – Circular 15 – saída Vila Santa Cecília (Sider Shopping) – 01:00/02:00

205 – Água Limpa x Conforto – saída Vila Santa Cecília (Sider Shopping) – 01:00/02:00

215 – Nova Primavera x Conforto – saída Vila Santa Cecília (Sider Shopping) – 01:00/02:00

230 – Santo Agostinho x Conforto – saída Vila Santa Cecília (Sider Shopping) – 01:00/02:00

240 – Vila Americana x Conforto – saída Vila Santa Cecília (Sider Shopping) – 01:00/02:00

250 – Água Limpa x Padre Josimo – saída Vila Santa Cecília (Sider Shopping) – 01:00/02:00

Linha Intermunicipal 720 Cerâmica – saída Vila Santa Cecília (Sider Shopping) – 01:00/02:00

Viação Pinheiral

210 – Três Poços x Ponte Auta – saída Três Poços 22:15/ 22:35/ 22:50/ – 23:05/23:50

Saída Vila Santa Cecília (em frente ao Supermercado Extra BR 393) – 02:45/03:45/04:45

Linha intermunicipal 431 Pinheiral x Volta Redonda – saída de Pinheiral – 22:30/22:45/23:00/23:40/00:00 – Saída Vila Santa Cecília (em frente ao Supermercado Extra BR 393) – 02:30/03:30/04:30

Viação Cidade do Aço

180 – Roma II x Ponte Auta – saída Vila Santa Cecília (Escritório Central) sentido Roma I e II – 02:30 Saída Vila Santa Cecília (Escritório Central sentindo Eucaliptal – 02:30

Viação Agulhas Negras – Linhas intermunicipais

P710A – São Sebastião x Vila Rica – saída São Sebastião – 20:40/23:15

P711 – Presidente Dutra (via JD Redentor e Guanabara) x Vila Rica – saída Presidente Dutra – 21:20/22:10/23:00

Saída Vila Santa Cecilia (em frente ao shopping) – 00:30/02:30/04:50

P714 – São Judas Tadeu (via 9 de Abril x JD Belvedere) Saída Bairro São Judas Tadeu (via 9 de Abril) – 21:25/21:55/22:25/23:00

Saída Vila Santa Cecilia (em frente ao shopping) – 00:30/02:30/04:30

P715 Mangueira x JD Amália – saída do bairro Mangueira (BM) – 21:40/22:10/22:40/23:15/23:40

Saída Vila Santa Cecilia (em frente ao shopping) – 00:30/02:40/04:40

P715A – Recanto do Sol x JD Amália – saída Recanto do Sol – 21:20/22:30

P717 – Boa Vista (K1) x Vila Rica – saída K1 Boa Vista (9 de Abril) – 21:30/23:00

P750 – JD Primavera x Vila Rica – saída JD Primavera (BM) – 22:45/22:30/23:15

Saída Vila Santa Cecilia (em frente ao shopping) – 00:30

Obs.: Todos os veículos das linhas apontadas permanecerão em circulação enquanto houver demanda de passageiros. Após os horários indicados os ônibus voltarão a circular confirme quadro de horários em vigor.