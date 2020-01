O funcionário do Saae (Serviço Água e Esgoto e Esgoto), de Volta Redonda, Wilson de Oliveira Guimarães, de 33 anos, sofreu grave acidente nesta terça feira, quando executava um serviço, na Avenida Getúlio Vargas com a Nelson Godoy, no Centro e Volta Redonda.

Isaías Batista da Silva, também ficou ferido. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. O estado de saúde de Wilson é gravíssimo. O Saae ainda não se pronunciou sobre o caso.