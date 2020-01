Funcionários trabalham com afinco para recuperar rompimento de tubulação na Beira-Rio

Funcionários do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) estão trabalhando para tentar recuperar uma rede adutora sob a Avenida Beira Rio, na altura da Rua Madame Curie, no bairro Niterói, em Volta Redonda.

Existe a possibilidade de solucionar o problema ainda nesta quarta-feira. A situação no local é grave, pois parte do terreno cedeu e destruiu a tubulação. O vazamento em grande quantidade fez com que cedesse cerca de 50 metros de extensão da encosta da avenida com o Rio Paraíba.

Em consequência, o sistema de abastecimento opera com 75% de sua capacidade. Os bairros mais afetados são Vila Brasília e Santa Cruz. Alguns bairros mais altos das proximidades também vem sofrendo com a falta d’água. É importante que todos os moradores façam o uso racional da água.

A autarquia reforça que está trabalhando incessantemente para solucionar esta questão o mais rápido possível e retomar o abastecimento em sua totalidade.

Moradores afetados com a falta d’água estão aguardando para que o serviço seja entregue o mais rápido possível, pois falta água para cozinhar, higiene pessoal e para descarga.