Neném é o novo presidente da Câmara de Volta Redonda

O vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, recebeu na manhã desta quarta-feira, por volta das 10 horas, do vereador Edson Quinto, a tarefa de presidir a Câmara de Vereadores, de Volta Redonda, neste ano de 2020. A solenidade ocorreu no Plenário da Câmara e contou com a participação de vários vereadores.

Neném desejou à todos um Feliz Ano Novo e disse que vai comandar a Câmara como objetivo de fazer uma Volta Redonda melhor.

– Vamos trabalhar com a palavra responsabilidade para tentar fazer uma Volta Redonda ainda melhor. Temos que saber separar as coisas. O que for de interesse da cidade vai ser analisado e terá todo o apoio dos vereadores. Não tenham dúvidas disso. A responsabilidade será a palavra chave nesta casa – concluiu o novo presidente da Câmara de Vereadores.

O vereador afirmou ainda que, em seu entender, algumas matérias enviadas pelo Executivo foram “votadas apressadamente, sem tempo de análise pelos parlamentares”. Vamos analisar e votar as matérias de interesse da nossa população.

A mesa diretora será composta dos seguintes vereadores

Presidente Nilton Alves de Farias o “Neném”

1º vice-presidente – Rodrigo Furtado

2º vice-presidente – Edson Quinto

1º secretário – Whastington Granato

2ª secretário – José Augusto de Miranda