PRF e guardas municipais devolvem pássaros à natureza

Policiais rodoviários federais e o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Resende realizaram na segunda-feira a soltura dos pássaros que foram apreendidos no domingo à noite, no Km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os pássaros estavam presos em gaiolas e alçapões dentro do veículo Gol, com placa de Volta Redonda, tendo em seu interior três ocupantes, o condutor, de 52 anos, e dois passageiros de 30 e 45 anos.

As aves foram encontradas gaiolas com oito aves silvestres da espécie “Saltador Similis” (trinca-ferro), em Quatis.