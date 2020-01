Show da virada 2020 em Volta Redonda atrai mais de 80 mil pessoas

Marcos e Belutti fecharam em grande estilo o maior Réveillon da região

O show da virada 2020 foi um sucesso em Volta Redonda. Mais de 80 mil pessoas compareceram ao evento na Vila Santa Cecília para conferir a queima de fogos e as diversas atrações musicais da noite, que teve como show principal a dupla sertaneja Marcos e Belutti, além da Banda Elektra, DJ Pedro Oliveira e dos Tambores de Aço.

O prefeito Samuca Silva agradeceu o empenho da equipe que trabalhou para a festa acontecer. “Fizemos tudo com o coração, o melhor para a população de Volta Redonda. Nossa equipe trabalhou muito para que tudo corresse bem. Agradeço a todos que compareceram e aproveitaram esse grande espetáculo com segurança e respeito, esse é o réveillon da família”, disse o prefeito.

“A festa foi maravilhosa e Volta Redonda merece ter eventos assim para movimentar a economia e animar a população. A estrutura está linda e os artistas escolhidos foram ótimos. A prefeitura está de parabéns”, comentou o estudante de Angra dos Reis, João Junior.

João Vitor Dias veio de Barra Mansa para curtir a festa com a namorada. “Eu estava muito animado já para o show da virada, mas quando eu cheguei na Vila fiquei surpreso. Apesar da quantidade de gente estava tudo tranquilo, encontrei vários amigos e foi ótimo”, disse.

Esse ano a festa foi realizada através de parceria com a iniciativa privada e não gerou gastos aos cofres públicos. As linhas de ônibus operaram com horário diferenciado para quem optou por utilizar o transporte público e a segurança foi reforçada pela Guarda Municipal de Volta Redonda, assim como pela Polícia Militar, e também com equipes de segurança privada para garantir a diversão da população. A estrutura incluiu banheiros químicos e ambulâncias prontas para atuar em caso de emergência.