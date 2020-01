Homem suspeito de crime em BM é preso no bairro Coqueiros VR

Um homem, suspeito de cometer um crime no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa foi preso por policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas). O suspeito foi preso na Rua Priscilla Fulgoni, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Policiais militares foram informados através do disque denúncia sobre um homem armado com um revólver. Os policiais foram até o local e conseguiram prender o suspeito com um revólver calibre 38 com cinco munições e 13 munições calibre 9 mm. Ele foi apresentado na Delegacia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar