Jovem morre em acidente de moto no Centro de Volta Redonda

O jovem, Davi Ferreira Júnior, de 20 anos, morreu na quarta-feira no Hospital São João Batista, em consequência de um acidente de moto ocorrido na Avenida Nelson Gonçalves, nas proximidades da Rodoviária Francisco Torres, no Centro de Volta Redonda.

Davi foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. Davi morava com a avó no bairro Siderlândia. Um carona também ficou ferido. O corpo de Davi será sepultado nesta quinta-feira, no Cemitério Municipal do Retiro, às 11 horas. Foto: Facebook