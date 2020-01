Morre o médico cirurgião plástico Biazi

O médico cirurgião geral e plástico Biazi Ricieri da Silva, de 71 anos, morreu no sábado, vítima de um infarto. O sepultamento ocorreu na quarta-feira, no Cemitério Portal da Saudade.

O médico atendia na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, desde 2004.

Santa Casa emite nota de pesar

É com um imenso pesar que a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa informa o falecimento do cirurgião geral e plástico Dr. Biazi Ricieri da Silva, no último sábado (28). O sepultamento ocorreu nesta quarta-feira, dia 01, em Volta Redonda. O óbito do médico, que tinha 71 anos, foi em decorrência de um infarto.

Credenciado desde 2004 na Santa Casa, o médico foi responsável por inúmeras intervenções cirúrgicas que contribuíram na melhora da qualidade de vida de muitos usuários da unidade.

Por fim, agradecemos aos serviços prestados durante todo esse período e desejamos a todos seus amigos e familiares o conforto, nos colocamos à disposição para o que for necessário.