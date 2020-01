Samuca Silva entrega rede de drenagem pluvial em Volta Redonda

Melhoria no Vila Rica é o segundo investimento do programa ‘Orgulho de Volta’

O programa ‘Orgulho de Volta’ teve sua segunda entrega na manhã desta quinta-feira, dia 2, em Volta Redonda. Foi inaugurada na Rua 24, no bairro Vila Rica, a rede de drenagem pluvial que tem o objetivo de melhorar o acesso as redes públicas de esgoto sanitário na época das chuvas. O prefeito Samuca Silva reforçou o compromisso do programa em entregar à população um investimento novo todos os dias de 2020.

“Só viemos inaugurar essa primeira fase após as chuvas, para ter certeza que as pessoas não iriam ser prejudicadas com os temporais. Aqui no Vila Rica também criamos a primeira creche em tempo 100% integral, reativamos a Praça CEU que estava abandonada e revitalizamos a praça que não via uma reforma há muito tempo. Isso é respeito pela população”, lembrou Samuca Silva.

A obra contempla a construção de 96 metros de rede de drenagem pluvial e visa evitar transtornos aos moradores com o retorno de esgoto nas residências das Ruas 23 e 24, assim como eliminar os problemas causados com transbordamentos provocados pelas fortes chuvas, especialmente as que ocorreram em 2010, 2012 e em janeiro de 2018. O tempo de duração da obra foi de três meses, tendo um custo de R$ 448.959,92.

O aposentado Marco Aurélio Almeida de Souza, de 58 anos, esteve presente à inauguração e aprovou a melhoria no bairro. “No mês passado, se não tivesse essa obra aqui, provavelmente teria alagado essa e outras ruas próximas. Há muitos anos era preciso fazer essa obra. Moro há 18 anos aqui no bairro e sempre tinha esse problema”.

Durante a inauguração, o prefeito Samuca Silva aproveitou para dar mais uma boa notícia para a população. A partir do próximo sábado, dia 4, novas empresas de ônibus começarão a operar no transporte público.

“Enquanto a licitação não pode ser realizada, em mais um ato de coragem, autorizei novas linhas de ônibus de outras empresas nos lugares onde hoje o serviço prestado é ruim. Mais uma vez é o retorno que a população merece. Queremos resolver os problemas”, destacou Samuca Silva que, após a cerimônia, seguiu para o Restaurante Popular, que completou nesta quinta-feira um ano de sua reabertura pela administração municipal.

Orgulho de Volta segue com mais entregas no fim de semana

E neste fim de semana o programa ‘Orgulho de Volta’ segue com mais entregas de investimentos. Nesta sexta-feira, dia 3, a população receberá, às 11h, a Praça do Parque das Garças, que passou por melhorias e revitalização.

No sábado, dia 4, além das novas linhas de ônibus, serão entregues melhorias no bairro Santa Rita do Zarur: a manutenção do escadão e a reforma do vestiário e revitalização do entorno do campo de futebol. O evento acontece na Avenida Nossa Senhora do Amparo, às 10h.

E no domingo, dia 05, às 10h, haverá a reabertura de reforma e entrega dos pedalinhos no Zoológico Municipal de Volta Redonda.

“Estamos mudando a cara dessa cidade e governando para quem mais precisa, mostrando como driblar a crise com recursos próprios, fazendo gestão pública nesta cidade. Estou orgulhoso por esse momento. E com o programa, estamos resgatando na população esse sentimento de orgulho de viver em Volta Redonda”, afirmou Samuca Silva.