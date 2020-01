Volta Redonda investe em prevenção contra fortes chuvas

Operação ‘Guarda-Chuva’ busca minimizar transtornos no período de alerta

Em vigor desde o dia 1º de novembro, o período de alerta segue até o dia 31 de março e a Prefeitura de Volta Redonda tem intensificado as ações de prevenção, para minimizar possíveis transtornos causados pelas fortes chuvas que costumam ocorrer nessa época do ano. Esse trabalho faz parte da ‘Operação Guarda-Chuva’, realizada em parceria entre a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda (COMPDEC), a Secretaria de Infraestrutura (SMI) e o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban).

Em locais como áreas de posse, o Furban vem promovendo obras de contenção de encostas, reduzindo consideravelmente os riscos às famílias que moram nessas regiões.

Além das encostas, as fortes chuvas podem provocar enchentes e alagamentos. Para prevenir esses tipos de danos, a Secretaria de Infraestrutura tem feito regularmente limpeza e manutenção do sistema pluvial, de córregos e de bueiros em toda a cidade, além da parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) para ampliar o trabalho de poda de árvores.

A Defesa Civil, por sua vez, definiu pontos de apoio em oito bairros, que funcionam como locais seguros para onde as famílias que estão em áreas de risco se desloquem quando houver alerta de nível alto ou muito alto para a proximidade de chuva forte. As famílias que residem nesses locais receberam orientações sobre como proceder em caso de alerta, como pegar o kit de emergência e seguir para o ponto de apoio. Elas devem permanecer nesses locais de apoio seguros até a chuva parar, a Defesa Civil vistoriar e liberar o imóvel.

Além dos pontos de apoio, os ginásios poliesportivos dos bairros Retiro, Santa Cruz, Três Poços e 249 foram definidos como locais que poderão ser utilizados como abrigos, atendendo quatro regiões diferentes onde tem incidência de desastres.

Alerta SMS – A Defesa Civil é responsável pelo monitoramento e acompanhamento das previsões meteorológicas. Na iminência de um evento adverso, comunica ao Grupo de Ações Coordenadas (Grac) e a população através do sistema de SMS, que os moradores de Volta Redonda podem receber pelo celular. Para se cadastrar, o morador deve enviar um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.