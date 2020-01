Jovem sofre tentativa de homicídio em Barra Mansa

Um jovem, de 24 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, na noite de quinta-feira, em um escadão da Rua Fortaleza, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. A vítima estava sentada no escadão com um amigo, quando quatro homens chegaram num Palio (preto) e atiraram em sua direção.

O jovem conseguiu escapar e correr para sua residência, mas reconheceu os autores da tentativa de homicídio. A Polícia Militar esteve no local e encontrou três estojos calibre 9 mm deflagrados. O caso foi registrado na Delegacia (foto) de Barra Mansa.