Novo presidente da CDL BM assume o cargo com posse administrativa na entidade

Dia 2 de janeiro foi marcado pelo início da nova gestão na diretoria da CDL de Barra Mansa sob a liderança do empresário Leonardo dos Santos. A tarde de quinta-feira, dia 2 de janeiro, foi marcada pela posse administrativa da nova Diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa para o exercício 2020/2022 – cumprindo o estatuto – tendo como presidente o empresário Leonardo dos Santos, proprietário da loja Joalheria Regina.

O novo presidente recebeu, em uma reunião interna na sede da entidade, sua diretoria eleita e os colaboradores da CDL. Na ocasião, o ex-presidente da CDL, Alício Camargo, atual presidente do Conselho Consultivo da entidade, empossou o novo líder que, em seguida, assinou o termo de posse.

O presidente Leonardo dos Santos, agradeceu o apoio e a confiança de todos, ressaltando a importância da união. “Estamos aqui para aprender e crescer juntos. Sempre estarei disponível para compartilhar conhecimentos e buscar soluções que possam engrandecer ainda mais a nossa entidade e o desenvolvimento do comércio de nossa cidade. Vamos começar uma nova etapa e, com união, conquistaremos mais e mais”, disse.

Leonardo dos Santos ingressou no Movimento Lojista em 1998 na diretoria da CDL Jovem. Também foi presidente do grupo jovem e na gestão de Xisto Vieira Neto, no triênio 2017/2019, foi diretor da executiva.

“Com muita sabedoria, espero que possamos dar continuidade a tudo que é feito por essa entidade tão comprometida e experiente. Temos uma diretoria renovada e com muita energia para começar um novo mandato. A equipe de trabalho da CDL também já está preparada para executarmos os novos projetos e levarmos aos nossos associados a fim de fortalecer o setor empresarial e o comércio de Barra Mansa, por meio de produtos e serviços; e capacitação”, finalizou Leonardo.

A primeira reunião de diretoria acontecerá ainda esse mês e os principais assuntos de trabalho estão sendo traçados.