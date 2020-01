Polícia Civil prende suspeito de pornografia infantil e apreende material pornográfico no bairro São Luiz

Policiais Civis da Delegacia de Volta Redonda prenderam no final da noite de quinta-feira, um suspeito de pedofilia infantil, de 50 anos, morador do bairro São Luiz, em Volta Redonda. O homem vinha sendo investigado por agentes da delegacia da 93ª por produção de pornografia infantil envolvendo crianças com idades entre 5 e 10 anos.

Na casa do suspeito foram apreendidos um computador, celulares e pen drive, onde foram encontrados centenas de fotografias e vídeos envolvendo crianças. Alguns dos vídeos e fotos mostram atos libidinosos entre o criminoso e crianças. Ele também utilizava calcinhas infantis e depois se masturbava e ejaculava nas roupas íntimas infantis femininas.

Segundo o delegado, Dr. Wellington Vieira o suspeito que trabalha como motorista de aplicativo, confirmou os crimes e disse que é doente e tem fetiche por crianças.

– O preso vai responder por crimes de produção e armazenamento de pornografia infantil e estupro de vulnerável. As penas somadas ultrapassam 20 anos. Estima-se que sejam inúmeras vitimas que podem estar espalhadas nas cidades onde o pedófilo morou a exemplo de Maricá, Itaboraí e Volta Redonda – disse o delegado.

Segundo e delegado, as investigações vão continuar em outro inquérito policial com interação com demais unidades a fim de responsabilização mais abrangente do autor em possível força tarefa a ser criada.

O Delegado Titular solicita que “as vítimas compareçam na delegacia de Volta Redonda ou em qualquer outra para denunciar o autor”.

“Há possibilidade de existirem outros autores porque estamos tentando identificar grupo de e app com diversos integrantes”, finalizou o delegado.