Jovem atropelado por “amigo” morre na Santa Casa, em BM

O jovem, Cláudio Eduardo de Almeida Lima, de 22 anos, morreu na manhã deste sábado, na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. Ele foi atropelado várias vezes por outro jovem, que se intitulava seu amigo, na Rua Melvin Jones, na Vila Orlandélia, em Barra Mansa.

O atropelamento ocorreu no dia 30 de novembro de 2019, utilizando o veículo Citroën C. Segundo policiais militares, o rapaz estava em um bar com a vítima quando os dois se desentenderam.

O acusado fugiu e não foi mais encontrado. O veículo usado no crime foi abandonado e encontrado pouco depois no bairro Ano Bom.