PRF recupera carro com registro de furto na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo Cobalt 1.8 LTZ (cinza, ano 2019) com placa de Sorocaba (SP), durante “Operação Rodovida”, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Ao fazer a consulta da placa foi verificado haver registro de furto para o veículo. Durante a fiscalização foi verificado que a proprietária do veículo, constante do CRLV, era esposa do condutor. No veículo além do casal estavam o tio e tia do condutor e uma criança de colo, filha do casal.

Os agentes perguntaram ao casal se havia feito algum registro de furto, mas os dois responderam que não. Diante da situação a PRF fez contato com o declarante da ocorrência de furto. Ele se identificou como despachante da empresa Localiza e informou que o veículo pertence a locadora e que foi feito um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Guarulhos (SP) de furto mediante fraude.

A ocorrência foi feita no dia 1º de julho de 2019, data em que o veículo foi alugado e que não havia sido devolvido no prazo estipulado. A empresa tentou vários contatos para que o locatário devolvesse o veículo e isso não ocorreu.

Em 20 de dezembro de 2019, o departamento jurídico da empresa efetuou o registro de furto mediante fraude. Neste ínterim o suspeito conseguiu negociar o carro e transferido para uma mulher que constava como proprietária.

O casal alegou que adquiriu o veículo de uma agência de veículos na cidade onde mora. Eles foram ouvidos e liberados, mas o veículo foi apreendido e lavrado o termo de recuperação para posteriormente ser devolvido à empresa que é a real proprietária.