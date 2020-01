Primeira exposição ‘Arte na Capa’ de 2020 homenageia os fotógrafos brasileiros

Mostra poderá ser visitada no MIS de Resende durante o mês de janeiro

A prefeitura Municipal de Resende, através da Casa da Cultura Macedo Miranda, abriu na última quinta-feira (02), a primeira edição de 2020 do projeto ‘Arte na Capa’, que mensalmente apresenta ao público capas de discos do acervo da instituição. Em comemoração ao Dia do Fotógrafo, a exposição apresentará capas clássicas de discos de vinil realizadas por fotógrafos brasileiros.

Intitulada “O Retrato do Artista”, a exposição reúne 28 capas de várias fases e gêneros da Música Popular Brasileira, entre elas a do disco de estreia do grupo “Secos & Molhados”, eleita a melhor capa de um disco brasileiro do Século XX. A enquete foi realizada em 2001 pelo jornal Folha de São Paulo com 149 personalidades da música, fotógrafos e artistas plásticos.

Segundo o presidente da Casa da Cultura, Thiago Zaidan, a curiosidade em relação ao disco que lançou o cantor Ney Matogrosso, é que o fotógrafo responsável pela imagem da capa mora atualmente em Resende. “O Antônio Rodrigues entrou para a história da música brasileira registrando a imagem dos integrantes do grupo com as cabeças cortadas sobre uma mesa”, diz o presidente.

Outra capa que estará a exposição e merece destaque é a do disco que lançou o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda no universo fonográfico. Lançado em 1966, o disco apresenta duas imagens de Chico: uma sorrindo e outra com o semblante mais sério. Cinquenta anos depois, a icônica capa virou meme na internet, com várias versões dependendo do assunto. Dirceu Corte-Real foi o fotógrafo responsável pelos registros.

Outros artistas presentes na exposição são “As Frenéticas” (fotografadas por Ivan Cardoso), Milton Nascimento, Beto Guedes (eternizados por Cafi) e Clara Nunes (registrada pela lente de Wilton Montenegro). As outras capas, artistas e fotógrafos presentes na exposição, o público poderá conferir visitando o Museu da Imagem e do Som de Resende, que fica na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico de Resende. A entrada é gratuita.