Samuca entrega revitalização da praça de esportes do Santa Rita do Zarur

Outros investimentos do programa Orgulho de Volta também foram entregues à população

O bairro Santa Rita do Zarur recebeu na manhã deste sábado, dia 4, investimentos do programa Orgulho de Volta. O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, fez a entrega da revitalização da Praça de Esportes Otacilio Luiz de Souza, que incluiu a reforma dos vestiários, a construção de dois banheiros, um com acessibilidade, além da revitalização do entorno do campo de futebol.

“O nosso governo trabalha para quem mais precisa, mas em função do endividamento, tivemos que tomar medidas duras que a população entendeu. E, mesmo assim, conseguimos retomar o crescimento de nossa cidade. Vamos continuar avançando e entregando novos investimentos a cada dia”, enfatizou Samuca Silva.

Os presidentes das associações de Moradores do Santa Cruz I, Alex Dinho, e do Santa Cruz II, André Luiz, afirmaram que o governo Samuca vem atendendo a todos os bairros, sem distinção. “Há 25 anos que nada era feito aqui para o Santa Rita do Zarur. O governo Samuca está fazendo e atendendo as nossas reivindicações”, disse André Luiz.

O local ganhou uma placa em homenagem a memória de Otacílio de Souza, falecido em janeiro de 1988, e que era um grande incentivador do esporte no bairro. Os familiares foram representados pelos netos, entre eles, Paulo Cícero Souza Silva. “Não é porque eu sou neto, mas a homenagem é merecida. O meu avô não saía desse campo nos finais de semana. Era a sua diversão preferida apoiar os times do Santa Rita, abraçava a todos, infantil, juvenil, veterano. De onde está, deve estar muito feliz, soltando foguetes de alegria”, brincou Cícero.

Outros investimentos

Além da reforma da praça esportiva, o prefeito entregou o pórtico do bairro, na avenida Nossa Senhora do Amparo, e a reforma do escadão que liga os bairros Santa Rita a Santa Cruz. Um trabalho de arte com grafite foi realizado no escadão e na área de lazer pelo grafiteiro Roberto Tommy.

A moradora do bairro Santa Cruz, Alzira Gonçalves, 57 anos, elogiou as melhorias. “Ficou muito bonito. Deus abençoe que ele continue a fazer ainda mais por nós”, afirmou a moradora, que utiliza diariamente o escadão.

Os investimentos também foram aprovados pelo pedreiro Edinaldo Dias Campos, de 58 anos, que já quer bater uma bola no campo. “Ficou uma beleza para a gente usar”.

Depois da inauguração, o prefeito Samuca, secretários municipais e amigos participaram de um jogo de confraternização no campo do Santa Rita do Zarur.