Família procura jovem desaparecido desde o Réveillon

A família de Rafael Henrique Lucas Gonçalves, de 26 anos, está a sua procura desde o dia 31de janeiro, quando saiu de casa com a namorada para assistir o show da dupla Marcos e Belluti, no Réveillon que foi realizado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

A família contou que após o show ele foi para a casa da namorada, no bairro São Luiz. Depois foi para a casa de uma tia que mora no bairro Belmonte. Familiares contaram que Rafael deixou os documentos na casa dessa tia e saiu conduzindo uma moto.

Segundo a mãe do rapaz, ele estava em tratamento para depressão. Contou que o filho mudou sua foto no perfil do WhatsApp para a imagem de um texto que diz o seguinte: “A morte nada mais é que uma despedida inesperada que não temos o poder de contestar ou evitar”.

Qualquer informação de Rafael entrar em contato com o 190 da Polícia Militar, ou da mãe dele, no número (24) 999744170.