Homem é preso por ameaça a filha no bairro Niterói

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na noite de sábado, após ameaçar a própria filha com um revólver na Rua Santa Terezinha, no bairro Niterói, em Volta Redonda.

Policiais militares foram acionados e foram recebidos pela mulher do suspeito que alegou que ele estava dormindo com a arma debaixo do travesseiro. Os policiais foram até o local e encontraram a arma que foi apreendida.

O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e o caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), de Volta Redonda. O revólver calibre 38, com cinco munições intactas, foi apreendido.