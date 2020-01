Idoso é encontrado morto a facadas em sítio é sepultado no Portal da Saudade

O idoso, Mário Benedito Martins, de 62 anos, foi encontrado morto na sexta-feira, com várias facadas em um sítio em São José do Turvo, em Barra do Piraí.

Mário era morador do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Ele saiu de casa dizendo que iria ao sítio e que voltaria no final da tarde. .

Como ele não apareceu familiares foram até o sítio onde o idoso foi encontrado morto com várias facadas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. A polícia acredita na hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte). Mário foi sepultado no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Fotos: Redes Sociais