As chuvas que atingiram a região neste final de semana provocaram alagamentos em Itatiaia e Resende. Houve alagamentos na Avenida das Mangueiras, onde fica o canal, no bairro Cidade Alegria. Várias casas foram invadidas pelas águas.

Houve registro também de alagamento na Rua Inácio Lopes Siqueira, no bairro Itapuca. Houve alagamentos e quedas de árvores na Rua Aristídes Carlos Barbosa de Araújo, no bairro Morada do Contorno. Fotos: Redes Sociais