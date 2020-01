Diogo Dias Alves, de 26 anos, está desaparecido desde quarta-feira passada. Diogo é morador do bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. Segundo familiares, ele foi visto pela última vez no Cais do Aterrado em Volta Redonda.

A informação e de que ele faz uso de medicamentos controlados. Ele teria sido visto em Resende. Quem souber notícias do paradeiro do rapaz entrar em contato com 190 da Polícia Militar ou direto com a família pelo telefone (24)998747462