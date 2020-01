Revitalização da praça do Jardim Ponte Alta é entregue à população de Volta Redonda

Essa é mais uma ação do programa ‘Orgulho de Volta’, que visa entregar um investimento por dia na cidade

O programa ‘Orgulho de Volta’ segue com seu cronograma de entregar um investimento por dia durante todo o ano de 2020 em Volta Redonda. Nesta segunda-feira, dia 06, os moradores do bairro Jardim Ponte Alta puderam conferir as melhorias na Praça Vereador Alípio Jacinto Pereira, que recebeu diversos serviços de revitalização como reconstrução do muro, pintura geral, colocação de iluminação na academia, instalação de tela, entre outros.

O prefeito Samuca Silva realizou a cerimônia de entrega e lembrou que Volta Redonda já é uma cidade diferente, com potencial de ir muito além. “Estamos retomando o crescimento da cidade. Essa obra mostra nossa capacidade de nos reerguer. Assumidos um governo de joelhos, mas a gestão eficiente venceu. Mesmo com a herança de uma enorme dívida, seguimos com os investimentos”, enfatizou Samuca.

“É mais um investimento feito com muita parceria para nossa cidade. Tenho que agradecer o empenho da equipe que fez tudo com muito carinho”, comentou o diretor do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), Ronie Oliveira.

João Veloso é presidente da Associação de Moradores e contou que está muito satisfeito com o apoio e suporte que a prefeitura dá ao bairro. “Não temos nada a reclamar de nenhuma secretaria. Está tudo lindo, a praça toda pintada e iluminada, a grama sintética recuperada. E aqui é um lugar ótimo para as famílias”, afirmou.

A moradora Thais de Paula Santos já estava aproveitando as melhorias e levou o filho para brincar na praça. “A iluminação deixou o espaço mais seguro. Este é um ótimo lugar de lazer para as crianças e a gente também consegue aproveitar e se distrair”, comentou Thais.

Durante a entrega, o prefeito lembrou alguns dos vários investimentos feitos pelo governo até agora, como a Rodovia do Contorno, Restaurante Popular, ‘Tarifa Comercial Zero’, Polo Metalmecânico, novo Shopping, Clínica de Diálise e muito mais. Além disso, Samuca anunciou outras duas grandes conquistas. Em breve, a cidade terá o tão esperado Mutirão de Catarata e, ainda, o investimento no valor de R$ 10 milhões por meio de licitação para o asfalto em Volta Redonda.