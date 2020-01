Um motorista de um veículo de passeio perdeu o controle de seu veículo na tarde de terça-feira e bateu contra um poste na Avenida Condessa do Rio Novo, no Centro de Três Rios. Segundo a Guarda Municipal, o poste ao cair atingiu uma caminhonete no sentido contrário da pista.

A pista ficou interditada para a remoção do poste. A pista foi liberada à noite, segundo informações da Guarda Municipais. Ninguém ficou ferido.