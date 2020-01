Projeto Verão no Parque Aquático 2020 diverte moradores de todas as idades em VR

Atividades recreativas serão realizadas nos sábados e domingos até o dia 1º de março, sempre das 10h às 14h

Moradores de Volta Redonda vão contar com o Projeto Verão no Parque Aquático todos os sábados e domingos até o dia 1º de março, sempre das 10h às 14h. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), preparou programação especial para os finais de semana para toda família.

As atividades molhadas incluem recreação aquática, atividades lúdicas na piscina, aulão de aquadance, polo aquático e mini voleibol dentro d’água. No entorno das piscinas, os frequentadores vão contar com jogos intelectivos, jogos recreativos, badminton e mini futebol.

O prefeito Samuca Silva afirma que o objetivo é promover integração entre as famílias e, principalmente, lazer de graça para a população durante as férias escolares. “A estrutura do Parque Aquático já é uma ótima opção de lazer para os moradores de Volta Redonda. As atividades recreativas são mais um atrativo e um incentivo ao lazer ao ar livre”, disse.

O Parque Aquático Municipal, anexo à Ilha São João, conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma olímpica e uma infantil, além de vestiários e cantina. O funcionamento do parque é de terça a domingo, das 9h às 17h. Às segundas-feiras o espaço fica fechado para manutenção. O acesso é gratuito. Durante o ano, o local abriga atividades de lazer, aulas de natação e hidroginástica.

Para fazer a carteirinha, o munícipe deve comparecer ao local com identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência, de segunda à sexta, das 8h às 17h. É necessário ainda que seja feito um exame de saúde, que pode ser realizado nas unidades básicas de saúde de Volta Redonda ou no próprio parque.

De acordo com o coordenador do Parque Aquático Municipal, Elcio França, a equipe do local preparou um horário especial, com sistema de senhas, para a realização de exames médicos durante o mês de janeiro. “Nas terças-feiras, são distribuídas 500 senhas para exame médico, das 8h às 12h30; às quartas-feiras, das 8h às 10h, 250 senhas são entregues à população; assim como às quintas, das 14 às 16h”, explicou.