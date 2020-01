Rio Barra Mansa transborda e atinge várias casas em BM. Estrada BM/Angra interditada na Santa Clara

O Rio Barra Mansa voltou a transbordar com as fortes chuvas desta tarde de quarta-feira alcançando o nível de 2,53 metros. O bairro Nova Esperança é o mais atingido com as cheias e a correnteza das águas. O bairro São Luiz também foi bastante prejudicado. Outro bairro que teve suas casas invadidas pelas águas foi o bairro Boa Sorte.

A estrada que liga Barra Mansa/Angra dos Reis (Saturnino Braga), as cheias do rio alcançaram a pista que no momento está interditada para trânsito de veículos de passeio, na altura do bairro Santa Clara. Nas redes sociais, várias fotos e vídeos mostram muitas ruas e casas invadidas com as cheias do rio.

Mais cedo, a Defesa Civil de Barra Mansa emitiu um alerta para os moradores daquela localidade. O Rio Barra Mansa está com o seu nível no momento em 2,53 metros. Já o Rio Bananal alcançou um pouco menos, 2,31 metros. As sirenes, de alerta, foram acionadas acusando o transbordamento dos rios.