Carro usado na tentativa de assalto é recuperado no Jardim das Acácias

O carro ultizado na tentativa de assalto a agência da CEF (Caixa Econômica Federal) no início tarde desta quinta-feira foi encontrado abandonado no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real.

Segundo informações, um homem chegou na agência e apresentou uma carteira especial de quem seria usuário de marcapasso. Ele entrou por uma porta especial e foi direto ao banheiro. O vigilante desconfiou e foi ao banheiro e apreendeu a arma. Logo depois entrou um comparsa com uma arma, de brinquedo. Os dois fugiram no carro levando a arma do vigilante.

Imagens das câmeras de segurança da CEF estão sendo analisadas por policiais civis.