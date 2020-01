Defesa Civil de BM está nos locais atingidos pelas cheias do Rio Barra Mansa

Equipes da Defesa Civil de Barra Mansa estão nos locais afetados pelas chuvas de quarta-feira que provocaram o transbordamento do Rio Barra Mansa, que corta vários bairros. No local estão sendo realizada limpeza com utilização de caminhões e máquinas.

Segundo Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, coordenador da Defesa Civil, os bairros mais prejudicados com as cheias do rio foram Nova Esperança, São Luiz, Boa Sorte, Piteiras e Jardim Marajoara.

O coordenador disse que não houve desalojado ou desabrigado. Apenas uma moradora procurou a Colégio Municipal Clécio Penedo, mas voltou para sua residência logo depois que o rio baixou.