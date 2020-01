Prefeitura inaugura Centro Especializado Odontológico Materno -Infantil

Entrega da unidade faz parte do Programa ‘Orgulho de Volta’

A população de Volta Redonda ganha na próxima quinta-feira, dia 09, às 11h, o Centro Especializado Odontológico Materno-Infantil (CEOM), que será unidade de referência para atendimento odontológico de gestantes, bebês e crianças até 14 anos. Com capacidade para realizar 70 atendimentos diariamente, o CEOM está localizado no bairro Eucaliptal e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas.

O serviço visa garantir, em um mesmo espaço, assistência odontológica integral às gestantes, bebês e crianças. Com o serviço odontológico materno infantil, será possível intervir em época oportuna e atuar preventivamente aos agravos bucais mais frequentes, ampliando a qualidade de vida da família, tornando as medidas preventivas acessíveis à população e promovendo uma redução dos custos com tratamentos odontológicos curativos futuros.

Confira as outras obras que também serão entregues na semana:

Investimento: Sala de ultrassonografia no Centro de Imagem Municipal

Data: Sexta-feira (10/01)

Hora: 11h

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Jardim Paraíba

Investimento: Inauguração de Quadra Poliesportiva

Data: Sábado (11/01)

Hora: 11h

Local: Rua Deolindo Miguel, s/nº, bairro Fazendinha

Investimento: Melhorias e Revitalização de Raia de Malha

Data: Domingo (12/01)

Hora: 10h

Local: Avenida Francisco Antonio Francisco com Avenida Professora Gloria Roussim Guedes, bairro Açude I